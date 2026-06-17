RADWIMPSが、8月12日にリリースするライブ映像作品『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』より、「賜物」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 （関連：Ayase、大森元貴、野田洋次郎、Fukase……ソロ活動で開花、バンド／グループとは異なる新たな一面） あわせて、映像作品のリリースに先駆け、本公演の模様が6月20日からNetflixで世界独占配信されることも決定した。Netflixでは1