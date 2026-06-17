奇妙礼太郎が、本日6月17日と翌週6月24日の2週連続で長尺のライブ映像を公開する。 （関連：奇妙礼太郎が語る、アルバム制作過程で見えた自分の役割「強迫観念みたいなものから解放された」） 奇妙礼太郎は4月22日にニューアルバム『1976』をリリースし、7月3日には自身初となる日本武道館単独公演『1976』を開催。今回の映像公開は同公演に先駆けて行われるもので、いずれも1週間の期間限定公開となる。 1