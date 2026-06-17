懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の6月17日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】小学生が見つけた国の特別天然記念物村長室から金庫が消えた人気のロケ地で緊急修理あの日の岡山・香川… ニュースアーカイブス【6月17日】 小学生が見つけたのは国の特別天然記念物 まずは、26年前の