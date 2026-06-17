Hammer Head Sharkが、自主レーベル“YOUGAZE”の設立を発表。また、レーベル始動の第一歩として、8月22日に東京 桜台POOLにて出演者公募の主催イベントを開催する。 （関連：森川葵咲樹、メコン、Hammer Head Shark、COX2、LNGSHOT……編集部が選ぶ「いま、出会ってほしい」音楽たち） 本公演では、出演者のジャンル、編成、形式等は問わないとしており、本日6月17日より募集が開始となった。 なおHammer He