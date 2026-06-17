フィッツコーポレーションは7月3日、フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、2026年夏の“スイーツコレクション”として、あまずっぱいイチゴのかき氷を思わせる香りとひんやり感※を楽しめる「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」を数量限定で発売します。また、一般発売に先駆けて全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、6月19日より