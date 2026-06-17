2025年の風営法改正で、風俗店などがスカウトに支払う「スカウトバック」が禁止された。スカウト組織の資金源を断つ狙いだが、現場では「それでもスカウトはなくならない」という声が根強い。なぜ違法化されても関係を断ち切れないのか。地方の性風俗店が抱える人材確保の実情や、スカウト組織との複雑な利害関係を追う。※本稿は、ジャーナリストの清水將裕、日本橋グループ＊『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナ