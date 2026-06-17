【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」（読み：マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリース。MVも公開された。 ■ふたりの美しくも対照的なビジュアルが強烈な印象を残す「真・運命」MV M!LKが展開する「モー烈モー進プロジェクト」第2弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えずに惹