【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演したBE:FIRST。 そんなBE:FIRSTとジャネット・ジャクソンがコラボし、6月12日に配信リリースされた「Doesn’t Really Matter（Remix）」が、LINE MUSIC「洋楽 Top 100」にて、堂々の1位を獲得。 さらに、5月に開催されたBE:FIRS