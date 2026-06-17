6月17日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 丸八ホールディングス [名証Ｍ]決算月【3月】6/17発表 毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、おふとんのクリーニング1枚パック（1000株以上は2枚パック）を無料提供する。 ■記念優待――