札幌・すすきのに新たなホテルが誕生します。その場所は、独創的なデザインでディスコ・クラブシーンを彩った「キングムー」の跡地です。バブル期の遺産を継承したホテルの全貌とは。 札幌・すすきのに開業する「ランドーホテル札幌へリテージ」です。（北本アナウンサー）「まさに今どきのスタイリッシュなホテルの入り口には、キングムーの外観をモチーフにしたオブジェがあるん