中国メディアの快科技によると、中国発の超大作RPG「黒神話：悟空」の世界売上本数が3000万本を突破し、海外売上が全体の半分以上を占めていることが、湖北省武漢市で開かれた「2026年世界青年発展フォーラム」で発表された報告書「中国の若者：新時代の奮闘者と世界の貢献者」で分かった。中国のゲーム・サイエンスが開発した「黒神話：悟空」は、中国古典小説の「四大奇書」の一つである「西遊記」を題材とし、中国神話を背景に