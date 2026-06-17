大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎が17日（水）、2026-27シーズンに向けての新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 SVリーグ2年目の今シーズンはレギュラーシーズンを1位通過でチャンピオンシップに進むも、セミファイナルで大阪マーヴェラスに敗戦し、最終年間順位を3位で終えたNEC川崎。皇后杯でも決勝で大阪MVに敗れ準優勝と、アジ