FIFAワールドカップ2026のグループリーグ第2戦で日本代表と対戦するチュニジアは、新たに就任したエルベ・ルナール監督が現地16日に取材に応じました。チュニジアは、第1戦でスウェーデンに1-5で大敗し、日本戦の前にサブリ・ラムシ監督が電撃解任。「こうしてチームに合流できることを心から嬉しく思います」と率直に語ったルナール新監督は、就任までの経緯について「サッカー連盟から連絡があった時、私には一瞬のためらいもあ