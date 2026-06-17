アイドルグループ・高嶺のなでしこは17日、公式サイトを更新。メンバーの星谷美来（22）が8月末をもって卒業すると発表した。【写真】謝罪コメントとともに…活動再開を報告した籾山ひめり「高嶺のなでしこ メンバーの星谷美来より申し出があり、8月末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告した。また「こちらに際しまして、星谷美来の卒業公演の実施も確定いたしましたことをご報告させ