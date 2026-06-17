◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神が、3―0からセーフティースクイズを成功させ追加点を奪った。6回、大山の犠飛で1点を奪い、なおも1死一、三塁とした場面。高寺がセーフティースクイズを決めた。バントした打球は小フライとなったが、三塁走者・森下が好判断でホームに突入。打球もフェアグラウンドに落ちて貴重な1点をもぎ取った。