ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふるは17日、「2026年上半期人気お礼品ランキング」を発表。静岡県富士市のトイレットペーパーが初の1位を獲得した。【画像】「5個入り×12セット」60箱…クラリスボックスティッシュ2位は栃木県小山市のボックスティッシュが入り、日用品がお礼品ランキングの1位・2位を独占するのは初めてとなった。また、7位・8位にもトイレットペーパーがランクインし、TOP10