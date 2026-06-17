◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。試合前時点で交流戦5勝12敗と苦戦が続いた阪神は6回無死満塁から大山の右犠飛と高寺のスクイズで2点を追加した。リーグ戦再開に向けて「打線のつながりが必要」と訴えていた岡田顧問は、このスクイズに「なんできのうとか負けているときにやらんのか」と前日16日に1点を追う7回1死一、三