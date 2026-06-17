大相撲パリ公演に参加した横綱豊昇龍、八角理事長（元横綱北勝海）らが１７日、東京・羽田空港着の航空機で帰国した。大関霧島（３０）＝音羽山＝は同行したホラン夫人と一緒に到着ゲートから姿を見せた。ぬいぐるみなど、長女で小学１年生のアヤゴーちゃんのおみやげをたくさんカートに詰め込んでいた霧島。１３、１４日に行われた公演を「楽しかったですよ。自分の精一杯を見せることが見せれたかなと思います」と語った。