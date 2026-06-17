40代以降、代謝が落ちて脂肪がつきやすくなったり、体のあちこちにかゆみを感じたことはありませんか？ここでは、更年期の症状のひとつである「産後太り・肌の乾燥」についてのお悩みをご紹介。そして、産婦人科医の高尾美穂先生が対処法や病院に行くべき目安を教えてくれました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。Q：出産ごとに体重増加。産