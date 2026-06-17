SNSで見かけるすてきなテーブルコーディネート。やり方がわからないし、ハードルが高いと思っていませんか。でも、じつはフランスでは普段から、シンプルな方法で気軽にテーブルコーディネートを楽しむそう。今回、フランス文化研究者であり、フランス人の夫と暮らすペレ信子さんに、やりすぎずにおしゃれに見える「フランス流テーブルコーディネートのコツ」を教えてもらいました。テーブルクロスを初めて買うなら「柄物」がおす