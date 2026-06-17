1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍で3-0の勝利に導いた。美人妻が試合後に投稿した家族写真には、喝采のコメントが相次いだ。前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴールネットを揺らした