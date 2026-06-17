家事がしやすくなるキッチン収納の工夫を紹介します。夫婦2人暮らしで、禅の考え方を取り入れた生活の発信や、シンプル暮らしについての著書もあるminiさん（40代）のケースです。適正量を意識し、見た目と使い勝手のよさを両立した「調理アイテム」「食器」「日用品ストック」の管理術をぜひ参考に。「たす」から「引く」へ。禅の考えで心に余裕が生まれたminiさんの暮らしが変わったきっかけは、「不要なものを省いて効率よく生