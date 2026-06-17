「×が出たら即帰宅」――24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00〜)の2時間SPで、35組の壁芸人が100万円をかけたサバイバルネタバトルに挑む。タイムマシーン3号今回は、35組の壁芸人たちが100万円をかけて即興ネタで勝負。一番多く○を獲得した芸人が、賞金100万円を手にする。ただし、ルールは通常の「一般人の壁」よりも過酷。有吉弘行から一度でも×が出たら、その時点で即帰宅となる“超スパ