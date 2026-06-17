おトクで便利な商品がそろう「業務スーパー」。海外の珍しいフードが手軽に楽しめるのも魅力で、「どれを選べばいいかわからない！」という声もよく聞きます。今回は、そんな業務スーパーに8年以上通い続けている育児漫画家・モチコさんが選ぶ「推しビスケット」を紹介します。業務スーパーLOVERの推しビスケットを紹介！業務スーパーの様々なお菓子を食べてきましたが、いちばん好きなお菓子…いや不動の1位が「イタリアンビスケ