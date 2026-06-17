俳優の田村幸士、佐藤弘樹、酒井法子、賀集利樹、棚橋幸代らが１７日、東京・池袋のあうるすぽっとで行われた舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」（１７日〜２１日）のゲネプロに登場した。この舞台は、西郷隆盛と大久保利通を中心に、西南の役（西南戦争）の裏を描いた物語。西郷と大久保は、同じ薩摩藩出身の幼なじみとして知られ、手を携えて倒幕や明治維新を成し遂げた。しかし、西南戦争では対立したとされる。そんな中、