【モデルプレス＝2026/06/17】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーである曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースした。ミュージックビデオも公開された。【写真】M!LKメンバー、対照的なビジュアルのユニット曲MV◆曽野舜太＆山中柔太朗、ユニット曲「真・運命」配信リリース本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第二弾シングルである。恋