猫に酸化したフードを与えてはいけない理由5つ 開封後のフードは、見た目がほとんど変わらなくても、着実に酸化が進んでいます。猫は香りに非常に敏感な動物なので、劣化したフードは食べなくなるだけでなく、胃腸への負担になることも。「なぜダメなのか」を理由ごとに整理しておきましょう。 1.脂質の酸化で刺激物質が生じることがある フードの脂質が酸化すると、アルデヒドやケトン