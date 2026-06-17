バンダイナムコアミューズメントは2026年6月17日、名古屋市内の店舗で発生した「催涙スプレー噴射容疑事案」について、愛知県警が容疑者を逮捕したと公式サイトで報告した。「安心してお買物をお楽しみいただける環境が整いました」としている。「心よりお見舞い申し上げます」同社の発表によれば、6月8日17時ごろ、「バンダイナムコ Cross Store 名古屋店」（名古屋市）の店内で「催涙スプレー噴射容疑事案」が発生した。「お客さ