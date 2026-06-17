アメリカがイランとの戦闘終結に向けて合意したことを受けて、日経平均株価が2026年6月16日に初の一時7万円を突破した。2026年6月17日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演したエコノミストの崔真淑さんは「楽観し過ぎではないか」と最高値更新が続く現状に疑問を呈した。「本当に合意するかどうかはわからないので、ちょっと楽観し過ぎではないかなと思う」MCの伊藤利尋さんは「株価は必ずしも中東情勢だけのせいで上