M!LK・曽野舜太＆山中柔太朗「真・運命」MVサムネイル ５人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーである曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースした。併せて同曲のミュージックビデオが公開された。【動画】公開されたM!LK・曽野舜太＆山中柔太朗ユニット曲「真・運命」MV本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第二弾シングルで