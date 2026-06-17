2006年ドイツ大会決勝で出されたまさかのレッドカード1930年の創設から、これまで数々のドラマを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度の祭典で起きた衝撃の出来事を振り返る「W杯事件簿」。今回は、2006年ドイツ大会の決勝戦で、フランス代表の至宝が見せた前代未聞の退場劇にフォーカスする。2006年ドイツ大会決勝、フランス対イタリア。世界中の視線は一人の男に注がれていた。同大会限りでの現役引退を表明