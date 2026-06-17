◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン青写真通りに仕上がった。連覇を狙うセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）はＣＷコースで４ハロン追い。手綱はほとんど動かなかったが、首を伸びやかに使い、素軽い身のこなしで加速すると、４ハロン５３秒２―１１秒２をマークした。「いい動きだった。今年に入って、