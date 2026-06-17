２試合欠場中のソフトバンク・周東佑京外野手が１７日、リーグ再開となる１９日の日本ハム戦（エスコン）での出場に意欲を見せた。１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で右ふくらはぎに死球を受けて途中交代。１３、１４日の同カードではベンチを外れていた。打撃練習をメインに練習メニューを消化した周東は「思ったよりも動けたので、またあしたどうなるか」と回復してきたことを強調したが、小久保監督は「もうちょっと我