元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄がＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。１７日までにインスタグラム更新し、３１歳の誕生日を迎えたことを報告した森。「いつも支えてくださる皆様本当に本当にありがとうございます恩返しできるように頑張ります！！」とつづり、白やピンクのワンピースのコーディネートをアップ。「３」と「１」の風船をバックにしたショットや、様々なケーキを前にしたショットを