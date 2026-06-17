１７日、中国鉄建を訪れたミンアウンフライン大統領（右から２人目）。（北京＝新華社記者／李安）【新華社北京6月17日】中国を国賓として訪問しているミャンマーのミンアウンフライン大統領は17日、中国交通インフラ建設大手の中国鉄建を訪れた。１７日、中国鉄建を訪れたミンアウンフライン大統領（左から２人目）。（北京＝新華社記者／李安）