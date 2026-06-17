ドジャースの大谷翔平選手が日本時間17日に行われた本拠地でのレイズ戦で、今季15号ソロホームランを放ち、チームの勝利に貢献しました。0-0の6回にセンターバックスクリーンへ先制点となる飛距離約130メートルの一発。直近6試合で4本塁打を重ねています。これで大谷選手はメジャー通算295本目となり、節目の300号まで残り5本に迫りました。直近4シーズンで次々と節目の一発放つ日本ハムからメジャー挑戦となった2018年。エンゼル