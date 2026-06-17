吉井和哉が17日午後8時、公式TikTokアカウントを開設した。約12年ぶりとなるソロアルバムの年内リリースに向けた新たな取り組みとなる。【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉新アカウントでは、2003年のソロデビュー以降に発表してきたミュージックビデオや過去のライブ映像に加え、ドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラックや、ソロアルバムに関連した新規動画も順次投稿される