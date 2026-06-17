6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』より、「I Want You Back」のライブ映像をYouTubeで公開した。【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショット同公演は5月に開催され、チケットは一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員し、BE:FIRST史上最大規模のライブとなった。公開された「I Want You Back」