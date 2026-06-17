「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）先発した阪神・大竹耕太郎投手（３０）は６回３安打無失点、わずか６０球で降板。３勝目の権利を持ってリリーフ陣にバトンをつないだ。序盤から隙を与えなかった。三回まで一人の走者も許さない、抜群の投球。四回１死で佐藤に初安打を許すも辰己を三ゴロ併殺に料理した。続く五回は１死から連打で一、三塁のピンチを招くも村林を遊ゴロ併殺に打ち取って本塁を踏ませなかった。左腕は