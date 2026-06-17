5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を17日に配信リリースした。【画像】平成少女漫画風！山中柔太朗＆曽野舜太本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第2弾シングル。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた曲であり、誰もが一度は耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフ