1次リーグのアルゼンチン戦でリオネル・メッシ（右）と対峙するアルジェリアのGKルカ・ジダン＝16日、カンザスシティー（AP＝共同）アルジェリアは元フランス代表の名手ジネディーヌ・ジダン氏を父に持つ、28歳のGKルカ・ジダンがW杯デビューを果たした。父も会場で見守り、後半9分、La・マルティネスの低いシュートを右手で死守、同21分には中央を抜け出したメッシの一撃を左手でしのいだ。ただ3失点の悔しさからか、取材には応