いよいよ始まったサッカーのFIFAワールドカップ2026。日本代表はおととい、グループステージ初戦で強豪オランダに引き分けました。早朝にも関わらず、富山からも熱い声援が送られました。今からおよそ20年前の富山も大いに盛り上がりました。背番号13、柳沢敦さんです。日本のエースとして、2大会連続でワールドカップのピッチに立ちました。当時の活躍と県内の盛り上がりを振り返ります。実