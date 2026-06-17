オアシズ・大久保佳代子が、入院を経験したマツコ・デラックスにまさかの“改名”を提案する場面があった。【映像】改名提案にマツコ「バカヤロウ！」6月12日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、5月に55歳の誕生日を迎えた大久保が、料理人が美味しさを追求するあまり尋常ではない努力をしている「手間暇かけすぎグルメ」を調査するロケ企画を放送した。大久保は、究極の滑らかさを生み出す「