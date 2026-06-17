「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）楽天の前田健が５回４安打２失点。甲子園で好投を披露したが、味方の援護がないまま六回に代打を送られて降板。ＮＰＢ復帰初勝利はまたもお預けとなった。ＮＰＢ復帰して６度目の１軍のマウンド。これまでの変化球で交わす投球とは異なり直球の割合を増やし、勝負所でチェンジアップ、スライダーで打ち取る投球。６奪三振、無四球と安定した投球だった。二回に大山に左越え２ランを許し