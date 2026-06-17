ちーちゃんは最近、散歩中に鼻を高く掲げて、ふんふんしている様子がよく見られます。 後に友人から聞いた話ですが、よくワンちゃんが車の窓から外を眺め、目を細めながら鼻を高く上げてふんふんしているのは、外の情報収集を鼻でしているからだそうです。 犬はもともと目があまり良くなく、最後まで頼りになるのは鼻だと言われています。鼻でさまざまな匂いを嗅ぎ分けながら、世の中のことを学んでいきます。