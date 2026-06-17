新潟空港と韓国・仁川空港を結ぶ航空路線が11年半ぶりに毎日の運航になりました。増便初日に韓国を訪問した県の視察団に、UXのカメラが密着しました。2回にわたってお送りする韓国リポート。 2回目は･･･韓国取材で見えたのは『県内企業の出店の動き』や『現地で人気を集める新潟の日本酒』でした。 ――――― 新潟空港と韓国・仁川空港を約2時間で結ぶソウル便。6月から週7便に増便され、