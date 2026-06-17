アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、ガソリンの卸売り価格に値下げの動きが出ています。アメリカのトランプ大統領は、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名し、正式に合意する19日には「ホルムズ海峡は完全に開放される」としています。ガソリンスタンドの利用客は■利用者「（ガソリン）価格は、あまり下がらないと思います。落ち着ていても、ちょっとの間は。」「もっと安くなればありがた