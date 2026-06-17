本格的な大雨シーズンを前に河川の堤防決壊を想定した訓練が行われ復旧に向けた流れなどを確認しました。 訓練は道路や河川などの維持管理を担う長崎河川国道事務所が、大雨や台風などの災害が発生するこの時期に毎年行っていて、職員や地元の建設業者など約50人が参加しました。 諫早市本明川支流の半造川の堤防が50メートルにわたって決壊した想定で、参加者は復旧に向けた作業や資機材確保の最適な方法を話し合