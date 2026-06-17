◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）猛虎打線が開眼した。２点リードの６回、楽天のドラ１ルーキー・藤原を完全攻略した。先頭の中野、続く森下がともに中前打を放って無死一、二塁とした。佐藤が四球を選び、満塁。２回に８号２ランを放った大山の右犠飛で追加点をもぎ取った。さらに、１死一、三塁から高寺が投前にセーフティースクイズを決めて４点目を奪った。