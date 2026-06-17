大相撲のパリ公演を終えた横綱・豊昇龍（立浪）、大関・霧島（音羽山）ら約６０人が１７日、羽田空港に帰国した。到着ロビーに出てきた霧島は「自分が精一杯できることを見せられたかなと思う」と、晴れやかな表情で振り返った。現地ではフランスとイタリアの国境に位置し、標高約４８０８メートルでヨーロッパアルプス最高峰のモンブランに登ったという。「できるかぎり行きたいなと思っていて、疲れも残っていたが、次にいつ